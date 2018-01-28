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Balkon İpi Hayat Kurtardı! Samsun'da Mucize

Samsun'da 4. Katın balkonundan düşen kadın, önce alt kattaki tenteye ardından da ikinci kattaki çamaşır ipinin üzerine düşünce , ölümden döndü. Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesinde bugün meydana gelen olay görenleri, duyanları 'İp deyip geçme, her eve lazım' dedirten cinsten.

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Balkon İpi Hayat Kurtardı! Samsun'da Mucize

Samsun'da 4. Katın balkonundan düşen kadın, önce alt kattaki tenteye ardından da ikinci kattaki çamaşır ipinin üzerine düşünce , ölümden döndü. Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesinde bugün meydana gelen olay görenleri, duyanları 'İp deyip geçme, her eve lazım' dedirten cinsten.

28 Ocak 2018 Pazar 15:35
Balkon İpi Hayat Kurtardı! Samsun'da Mucize
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Balkon İpi Hayat Kurtardı! Samsun'da Mucize

Samsun'da 4. Katın balkonundan düşen kadın, önce alt kattaki tenteye ardından da ikinci kattaki çamaşır ipinin üzerine düşünce , ölümden döndü. Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesinde bugün meydana gelen olay görenleri, duyanları 'İp deyip geçme, her eve lazım' dedirten cinsten.

Elde edilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Hatice Ç, evlerinin 4. katındaki balkonda iş yaparken gözü kararınca düştü. Balkından bir alt kattaki tentenin üzerine oradan da ikinci katta bulunan metal çamaşır ipine takılan Hatice Ç, yere düşmekten son anda komşularının yardımıyla kırtuldu. Metal iplerden dolayı yaralanan Hatice Ç, ikinci katın balkonunda asılı kaldığı yerden komşuların yardımıyla balkonun içine alındı.

Komşuların çağrısı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri yaralanan kadını Gazi Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının 'Göz kararmasıyla mı düştüğü, yoksa birisinin mi kendisini iteklediği' konusunda soru işaretleri olduğu, bu yüzden de polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

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