Balıkesir'deki Patlamayla ilgili Son Dakika Haberi! Hastaneden Acı Haber Geldi

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesindeki bir un ve yem fabrikasında buhar kazanı henüz öğrenilemeyen bir sebeple patladı. Patlamada, fabrikada çalışan işçilerden 48 yaşındaki Yücel Çabuk ağır yaralandı.

112 acil servis ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adam daha sonra Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Çabuk'un buradaki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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