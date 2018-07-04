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Balıkesir'deki Patlamayla ilgili Son Dakika Haberi! Hastaneden Acı Haber Geldi

Balıkesir Manyas'ta yem fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçinin hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

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Balıkesir'deki Patlamayla ilgili Son Dakika Haberi! Hastaneden Acı Haber Geldi

Balıkesir Manyas'ta yem fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçinin hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:47
Balıkesir'deki Patlamayla ilgili Son Dakika Haberi! Hastaneden Acı Haber Geldi

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesindeki bir un ve yem fabrikasında buhar kazanı henüz öğrenilemeyen bir sebeple patladı. Patlamada, fabrikada çalışan işçilerden 48 yaşındaki Yücel Çabuk ağır yaralandı.

112 acil servis ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adam daha sonra Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Çabuk'un buradaki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 04.07.2018 15:53
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBalıkesir Patlama
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