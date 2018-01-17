Balıkesir'de Sauna'ya Fuhuş Baskını! Suç Üstü Yakalandılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde fuhuş yuvası saunayı polis tarafından baskın yapıldı. Üç yabancı uyruklu kadın ve sauna sahibi gözaltına alındı. Ahlak bürosu ekiplerince değerlendirilen bir ihbar sonrası sauna salonuna baskın düzenlendi.

Baskında suçüstü yakalanan ve müşterilerine uygunsuz masaj yaptıkları tespit edilen 35 ile 38 yaşları arasında 3 yabancı uyruklu kadın ile iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Y.Ö gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlar yapılan muayenelerden sonra sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi merkezine gönderilirken, sauna işletmecisi Y.Ö çıkarıldığı mahkemece fuhuşa yer temin etmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saunaya 15 gün kapatma cezası verildi. Baskın sırasında saunada bulunan müşteriler ve durumları hakkında açıklama yapılmadı.

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