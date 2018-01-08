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Balıkesir'de Deprem! AFAD'dan Açıklama Geldi

Ege'de son zamanlarda meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. AFAD resmi sitesinden elde edilen bilgilere göre, deprem saat 16.25'te merkez üssü Edremit Körfezinde meydana geldi.

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Balıkesir'de Deprem! AFAD'dan Açıklama Geldi

Ege'de son zamanlarda meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. AFAD resmi sitesinden elde edilen bilgilere göre, deprem saat 16.25'te merkez üssü Edremit Körfezinde meydana geldi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 19:10
Balıkesir'de Deprem! AFAD'dan Açıklama Geldi

Balıkesir'de Deprem! AFAD'dan Açıklama Geldi

Ege'de son zamanlarda meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. AFAD resmi sitesinden elde edilen bilgilere göre, deprem saat 16.25'te merkez üssü Edremit Körfezinde meydana geldi.

Depremin şiddeti 3.5 olarak açıklandı. Depremin Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinden de hissedildiği öğrenildi. 3.5 şiddetindeki depremin yerin 13.5 kilometre altında meydana geldiği, herhangi bir maddi hasara sebep olmadığı bildirildi.

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