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Balık Tutmak için Çıkmışlardı, Feci Şekilde Can Verdiler

Ankara'dan Çankırının Kızılırmak ilçesine giderek burada kamp kuran 4 gençten ikisi, balık tutmak için botla açıldıkları nehirde boğularak can verdi. Olayla ilgili detaylı bilgi haber merkezlerine ulaştı.

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Balık Tutmak için Çıkmışlardı, Feci Şekilde Can Verdiler

Ankara'dan Çankırının Kızılırmak ilçesine giderek burada kamp kuran 4 gençten ikisi, balık tutmak için botla açıldıkları nehirde boğularak can verdi. Olayla ilgili detaylı bilgi haber merkezlerine ulaştı.

28 Ocak 2018 Pazar 15:22
Balık Tutmak için Çıkmışlardı, Feci Şekilde Can Verdiler
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Balık Tutmak için Çıkmışlardı, Feci Şekilde Can Verdiler

Ankara'dan Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine giderek burada kamp kuran 4 gençten ikisi, balık tutmak için botla açıldıkları nehirde boğularak can verdi. Olayla ilgili detaylı bilgi haber merkezlerine ulaştı.

Ankara'dan dün sabah saatlerinde yolan çıkan 4 arkadaş Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Tırmalı köyüne gitti ve burada kamp kurdu. Gruptan 22 yaşındaki Özkan Adan ve Ersoy Çayır, öğleden sonra balık tutmak için botla nehre girdi. Bir süre sonra iki arkadaş henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı nehre düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları neticesinde Adan'ın cansız bedeni olay yerinin yakınında bulundu. Çayır'ın cesedineyse sabah saatlerinde ulaşıldığı öğrenildi. Nehirde hayatını kaybeden iki gencin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak Nehri
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