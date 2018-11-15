Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Balık Adam Polis Memurları Devleti Dolandırmış

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli biri müdür toplam 6 polis, 'fazla dalış yapılmış gibi göstererek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle' yargılandı. Polislik mesleğinden ihraç edilmekle birlikte haklarında hapis cezası istenen balık adamlar, iddianamede yer alan suçlamaları reddetti.

Balık Adam Polis Memurları Devleti Dolandırmış

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli biri müdür toplam 6 polis, 'fazla dalış yapılmış gibi göstererek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle' yargılandı. Polislik mesleğinden ihraç edilmekle birlikte haklarında hapis cezası istenen balık adamlar, iddianamede yer alan suçlamaları reddetti.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:08
Balık Adam Polis Memurları Devleti Dolandırmış

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli biri müdür toplam 6 polis, 'fazla dalış yapılmış gibi göstererek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle' yargılandı. Polislik mesleğinden ihraç edilmekle birlikte haklarında hapis cezası istenen balık adamlar, iddianamede yer alan suçlamaları reddetti.

Yunus A. isimli bir polis memurunun ihbarıyla soruşturma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne müfettiş göndererek incelemelerde bulundu. İncelemelerinde devletin dolandırıldığını tespit eden müfettişler, Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde balık adam olarak görevli 6 polisin meslekten ihracını talep ederek, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yapılan incelemelerde, her bir balık adam için kayıt defteri bulunduğu, ancak bu kayıt defterlerinde dalış sürelerinin CD ve fotoğraf makinesi görüntü kayıtlarındaki sürelerin uyumlu olmadığı, dalış sürelerinin yanlış yazıldığı, hiç dalış yapmadan yapılmış gibi gösterilerek usulsüz ve haksız şekilde dalış tazminatı aldıkları belirlendi. Öte yandan 226 ve 227 kod numaralı dalış kayıt defterlerinin de birbiriyle tutmadığı tespit edildi.,

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.11.2018 15:19
Anahtar Kelimeler:
balık adam polis memurları devleti dolandırmış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bedelli askerlik celp takvimi belli oldu
Bedelli askerlik celp takvimi belli oldu
Bakan'dan Okul Desteği Açıklaması!
Bakan'dan Okul Desteği Açıklaması!
Bakan Soylu 2018 Yılında Verilen Şehit Sayısını Açıkladı
Bakan Soylu 2018 Yılında Verilen Şehit Sayısını Açıkladı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim