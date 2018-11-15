balık adam polis memurları devleti dolandırmış

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli biri müdür toplam 6 polis, 'fazla dalış yapılmış gibi göstererek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle' yargılandı. Polislik mesleğinden ihraç edilmekle birlikte haklarında hapis cezası istenen balık adamlar, iddianamede yer alan suçlamaları reddetti.

Yunus A. isimli bir polis memurunun ihbarıyla soruşturma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne müfettiş göndererek incelemelerde bulundu. İncelemelerinde devletin dolandırıldığını tespit eden müfettişler, Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde balık adam olarak görevli 6 polisin meslekten ihracını talep ederek, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yapılan incelemelerde, her bir balık adam için kayıt defteri bulunduğu, ancak bu kayıt defterlerinde dalış sürelerinin CD ve fotoğraf makinesi görüntü kayıtlarındaki sürelerin uyumlu olmadığı, dalış sürelerinin yanlış yazıldığı, hiç dalış yapmadan yapılmış gibi gösterilerek usulsüz ve haksız şekilde dalış tazminatı aldıkları belirlendi. Öte yandan 226 ve 227 kod numaralı dalış kayıt defterlerinin de birbiriyle tutmadığı tespit edildi.,

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