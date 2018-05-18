Baklava Boykutu Büyüyor! Bir Şehir Daha Katıldı

Antep Fıstığının tadı kaçıyor mu? Fıstık fiyatlarındaki aşırı artış tatlı üreticilerinin tepkisini çekiyor. Fıstıklı tatlı üretmeyi bir bir bırakan tatlı üreticileri, fiyatlar düşene kadar içerisinde antep fıstığı olan hiç bir ürün çıkarmayacaklarını söylüyor.