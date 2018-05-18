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Baklava Boykotu Büyüyor! Bir Şehir Daha Katıldı

Antep Fıstığının tadı kaçıyor mu? Fıstık fiyatlarındaki aşırı artış tatlı üreticilerinin tepkisini çekiyor. Fıstıklı tatlı üretmeyi bir bir bırakan tatlı üreticileri, fiyatlar düşene kadar içerisinde antep fıstığı olan hiç bir ürün çıkarmayacaklarını söylüyor.

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Baklava Boykotu Büyüyor! Bir Şehir Daha Katıldı

Antep Fıstığının tadı kaçıyor mu? Fıstık fiyatlarındaki aşırı artış tatlı üreticilerinin tepkisini çekiyor. Fıstıklı tatlı üretmeyi bir bir bırakan tatlı üreticileri, fiyatlar düşene kadar içerisinde antep fıstığı olan hiç bir ürün çıkarmayacaklarını söylüyor.

18 Mayıs 2018 Cuma 17:51
Baklava Boykotu Büyüyor! Bir Şehir Daha Katıldı

Malatya'da bir grup tatlı üreticisi, Antep fıstığındaki fiyat artışını gerekçe göstererek bu ürünün yer aldığı tatlıları satmayarak boykot yapma kararı aldı. Üreticiler 45 liraya satın alınan fıstığın 220 liraya satılmasından şikayetçiler.  

Malatya'da Antep fıstığı fiyatlarındaki artışa tepki gösteren tatlı üreticileri, fıstık fiyatlarında düşüş yaşanana kadar fıstıklı tatlı üretmeme yönünde karar verdi. Kent içindeki bir restoranda bir araya gelen tatlı üreticileri basın açıklaması yaptı. Üreticiler adına konuşan Şevket Salik, "Sezonda 45 liraya aldıkları fıstığı stoklayarak 220 liraya satmaya kalkan stokçular fıstık fiyatlarını düşürünceye kadar bizler de kayısılı, cevizli, bademli, fındıklı, çikolatalı tatlılar üreteceğiz. Tezgahlarımıza fıstıklı ürün çıkarmayarak halkımıza uygun fiyata farklı lezzetler sunacağız." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

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Son Güncelleme: 18.05.2018 22:04
Anahtar Kelimeler:
BaklavaBaklava Boykotu
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