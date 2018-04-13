Bakanlıktan Nişasta Bazlı Şeker Önemli Açıklaması

11 Nisan tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren "Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada Resmi GazetE'de yayımlanan kararın, Bosna Hersek menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarını düzenlediğine işaret edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarife kontenjanı düzenlemesinde, ithal edilecek ürünler dörtlü olarak sınıflandırıldıklarında, birden fazla ürün aynı grup içinde yer alabilmektedir. Bu karardaki 02.06 Gümrük Tarife Pozisyonu'nun, 2018 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki karşılığı 'Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)' olarak tanımlandığı için listede bu şekilde yer almıştır."

Karar kapsamında ithalatın gerçekleştirilmesinin, Bakanlık mevzuatının imkan verdiği ölçüde gerçekleşebildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla listede yer alan 'sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatları'nın, ülkemiz mevzuat kapsamında oluşturulmuş ülke/işletme listeleri ve sağlık/teknik şartları belirleyen düzenlemeler bulunmadığından ithalatının yapılması mümkün değildir."

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Pancar şekerinde sağlanan bu artış sonucunda, ülkemiz çiftçisi yaklaşık 1 milyon ton daha fazla pancar üretecektir. Bunun yanı sıra, NBŞ ve pancar şekeri ithalatında bugüne kadar uygulanan gümrük vergisi tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve mevcut uygulama aynen devam etmektedir. Bu karar ile de 2003 yılı Temmuz ayından itibaren dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile yapılan Serbest Ticaret Antlaşması kapsamında, sıfır gümrük ile yapılabilen NBŞ ithalatına sınırlama getirilmiş ve 20 bin tonla sınırlandırılmıştır. Böylece belirlenen sınırın üzerindeki ithalatlar için yüzde 135 gümrük vergisi uygulanacaktır. Dolayısıyla NBŞ ithalatını artıracak şekilde Bosna Hersek'e izin verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine NBŞ ithalatına sınırlama söz konusudur."

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