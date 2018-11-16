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Bakanlık'tan Dolandırıcılık Videosu

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bir video ile dolandırıcılara karşı uyanık olunması gerektiği mesajı verildi.

Bakanlık'tan Dolandırıcılık Videosu

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bir video ile dolandırıcılara karşı uyanık olunması gerektiği mesajı verildi.

16 Kasım 2018 Cuma 14:35
Bakanlık'tan Dolandırıcılık Videosu

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bir video ile dolandırıcılara karşı uyanık olunması gerektiği mesajı verildi.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından video ile birlikte "Dolandırıcılara karşı dikkatli olun, sosyal medya, e-posta ve sms mesajlarını en az 2 kere dikkatli bir şekilde okuyun. #DikkatliOlMağdurOlma " ifadelerine yer verildi.

İşte o video;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.11.2018 15:05
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