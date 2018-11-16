bakanlık tan dolandırıcılık videosu

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bir video ile dolandırıcılara karşı uyanık olunması gerektiği mesajı verildi.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından video ile birlikte "Dolandırıcılara karşı dikkatli olun, sosyal medya, e-posta ve sms mesajlarını en az 2 kere dikkatli bir şekilde okuyun. #DikkatliOlMağdurOlma " ifadelerine yer verildi.

İşte o video;

Dolandırıcılara karşı dikkatli olun, sosyal medya, e-posta ve sms mesajlarını en az 2 kere dikkatli bir şekilde okuyun. #DikkatliOlMağdurOlma pic.twitter.com/ejEuk4WZrC — Ticaret Bakanlığı (@ticaret) 16 Kasım 2018

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