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Bakanlıktan Açıklama Geldi! Afrin Harekatında Bölücü Terör Propagandasına 24 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin sınır güvenliği için başlatılan Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' adı verilen harekatla ilgili sosyal medya üzerinden yanlış, maksatlı ve propaganda özelliği taşıyan paylaşım yaptığı tespit edilen 24 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. 

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Bakanlıktan Açıklama Geldi! Afrin Harekatında Bölücü Terör Propagandasına 24 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin sınır güvenliği için başlatılan Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' adı verilen harekatla ilgili sosyal medya üzerinden yanlış, maksatlı ve propaganda özelliği taşıyan paylaşım yaptığı tespit edilen 24 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. 

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:32
Bakanlıktan Açıklama Geldi! Afrin Harekatında Bölücü Terör Propagandasına 24 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi! Afrin Harekatında Bölücü Terör Propagandasına 24 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin sınır güvenliği için başlatılan Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' adı verilen harekatla ilgili sosyal medya üzerinden yanlış, maksatlı ve propaganda özelliği taşıyan paylaşım yaptığı tespit edilen 24 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. 

Türkiye'nin bölücü terör örgütüne yönelik başlattığı operasyonla ilgili sosyal medya üzerinden 'Siviller katlediliyor, bebekler öldürülüyor' şeklinde yalan ve terörü, anarşiyi azdırma maksatlı haber paylaşanlarla, bölücü terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına hakarette bulunanlar tek tek tespit ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti ve halkına yönelik küfür niteliğinde paylaşımlar yapılan şahısların sosyal medyada ip'lerini ne kadar saklamaya çalışırsalar çalışsınlar kısa sürede tespit edilerek yakalandığı bildiriliyor. 

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Son Güncelleme: 22.01.2018 11:34
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaSosyal Medya PropagandaTerör Propagandası
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