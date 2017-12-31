Bakanlık Yetkilileri Açıkladı ! Son Gün! Yarından İtibaren Yasaklanacak!

Enerji içecekleri, yarından itibaren spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde satılamayacak, buralarda bu ürünlerin reklamı da yapılamayacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği, bu ürünlerin tekniğine uygun ve hijyenik üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlama maksadıyla hazırlandı. Enerji içceklerinin özelliklerini de belirleyen tebliğ, sporcu içeceklerini kapsamayacak. Tebliğle ürünün alkolle tüketiminin önüne geçilmesi maksadıyla en az 3 mm. puntoyla "Alkolle karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir" ifadesinin bulunması zorunlu hale gelecek.

KPSSCAFE - ANKARA