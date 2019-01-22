bakanlık eski çalışanlarına bylock operasyonu

Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanlarına yönelik Bylock soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimlerden 27'si yakalandı. Emniyet'teki sorguları devam ederken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İşte detaylar..



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanları çoğunluğu Bylock'çu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 30'u ihraç, 3'ü de aktif çalışan toplam 33 şüpheli ile Gıda Tarım Bakanlığı eski çalışanı 1 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı emri verildi.

Şu ana kadar 27 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ettiği bildirildi.

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