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Bakanlık Eski çalışanlarına Bylock operasyonu

Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanlarına yönelik Bylock soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimlerden 27'si yakalandı. Emniyet'teki sorguları devam ederken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İşte detaylar..

Bakanlık Eski çalışanlarına Bylock operasyonu

Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanlarına yönelik Bylock soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimlerden 27'si yakalandı. Emniyet'teki sorguları devam ederken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İşte detaylar..

22 Ocak 2019 Salı 09:25
Bakanlık Eski çalışanlarına Bylock operasyonu

Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanlarına yönelik Bylock soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimlerden 27'si yakalandı. Emniyet'teki sorguları devam ederken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İşte detaylar..
 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanları çoğunluğu Bylock'çu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 30'u ihraç, 3'ü de aktif çalışan toplam 33 şüpheli ile Gıda Tarım Bakanlığı eski çalışanı 1 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı emri verildi.

Şu ana kadar 27 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ettiği bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.01.2019 22:34
Anahtar Kelimeler:
bakanlık eski çalışanlarına bylock operasyonu
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Haldun Bileyaz 21 saat önce

MSB’nin eski Personel Genel Müdürü Nizamettin EKİNCİ’nin eski personelleri...Manidar...Nizamettin EKİNCİ’nin MSB’de icra ettiği askeri öğrenci, memur alımı, unvan değişikliği sınavları titizlikle incelenmeli; hepsi skandal. Sınav komisyonlarında yer alan Millî Savunma Bakanı Müsteşarı Ali FİDAN (görevden alınmıştır), Bakan Yardımcısı Yunus Emre KARAOSMANOĞLU, Bütçe ve Malî Hizmetler Genel Müdürü Şinasi TOĞROL, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail ALTINTAŞ, ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut ALA ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Kemal AKYÜREK’in de bu skandallardaki katkıları unutulmamalıdır...

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