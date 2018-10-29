Bakanlık Açıkladı: Bir Haftada 20 Terörist Öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından haftalık olarak yayımlanan basın bilgi notunda bir hata içerisinde 20 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Son bir haftada yurtiçinde toplam 20 (5 Ölü, 7 Sağ/Yaralı, 8 Teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir'' ifadelerine yer verildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle;
23 EKİM SALI GÜNÜ – 3 TERÖRİST SAĞ
✓ ŞIRNAK – 1 (SAĞ)
✓ SİİRT – 1 (SAĞ)
✓ HATAY – 1 (SAĞ) (HTŞ)
24 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ – 5 TERÖRİST (4 TESLİM, 1 SAĞ)
✓ ŞIRNAK – 4 (TESLİM)
✓ HATAY – 1 (SAĞ) (DEAŞ)
28 EKİM PAZAR GÜNÜ – 9 TERÖRİST (4 TESLİM, 2 ÖLÜ, 3 SAĞ)
✓ ŞIRNAK – 4 (TESLİM)
✓ HAKKÂRİ – 2 (ÖLÜ)
✓ EDİRNE – 3 (SAĞ)
29 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ – 3 TERÖRİST ÖLÜ
✓ BİNGÖL – 3 (ÖLÜ)
Yapılan Operasyonlar Neticesinde;
● 3 İlde (Diyarbakır 2, Osmaniye 1, Hakkâri 1,) 4 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.
● 16’sı ağır ve uzun namlulu (2 M-16, 3 Roketatar, 11 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 19 silah,
● 25 adet El Bombası,
● 54 kg patlayıcı madde,
● 5 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiş,
● 783 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiştir.
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