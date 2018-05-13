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Bakanlık Açıkladı! 6 Milyon Kişi Başvurdu!

İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında 6 milyon 348 bin 91 kişi tarafından çipli kimlik kartı için başvuru yapıldığını açıkladı.

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Bakanlık Açıkladı! 6 Milyon Kişi Başvurdu!

İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında 6 milyon 348 bin 91 kişi tarafından çipli kimlik kartı için başvuru yapıldığını açıkladı.

13 Mayıs 2018 Pazar 12:40
Bakanlık Açıkladı! 6 Milyon Kişi Başvurdu!

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri sebebiyle seçmen listelerinin askı süresince nüfus müdürlüklerine 511 bin 597 yerleşim yeri beyanı yapıldığı belirtilirken, Çipli kimlik kartı için an itibariyle 6 milyonun üzerinde başvuru gerçekleştiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, yılbaşından bugüne kadar doğum, evlenme, boşanma, gaiplik, idari kayıt düzeltme, kayıt düzeltme, ölüm, soybağı, tanıma, vatandaşlık, velayet, evlat edinme, yerleşim yeri beyanı olmak üzere toplam 3 milyon 588 bin 958 nüfus olayı tescil edildi. 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana il ve ilçe nüfus müdürlüklerince 10 milyon 440 bin 945 kişiye işlem yapıldı.2 Nisan'dan itibaren '3'ü Bir Yerde' uygulaması ile kimlik, pasaport, sürücü belgesi işlemleri, il ve ilçe nüfus müdürlüklerince yapılmaya başlanmıştı. Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar 1 milyon 529 bin 285 kimlik kartı, 226 bin 922 pasaport, 276 bin 974 sürücü belgesi olmak üzere toplam 2 milyon 33 bin 181 başvuru yapıldı. Yılbaşından bu yana ise yeni çipli kimlik kartı başvurularının sayısı, 6 milyon 348 bin 91 oldu." ifadeleri yer aldı.

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Son Güncelleme: 13.05.2018 12:42
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6 Milyon Kişi Başvuru YaptıIçişleri Bakanlığı çipli Kimlik Kartı
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