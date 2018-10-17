Bakanlığın 40 Kişilik İlanına 55 Bin 500 Kişi Başvurdu!

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 40 temizlik işçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bakanlığın 40 kişilik ilanına 55 bin 538 kişi başvurdu.

Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu'nun '80 Milyonluk Ülkede 29 Milyon Kişi Çalışıyor' başlığıyla yayımlanan yazısında Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'da istihdam edilmek üzere İŞKUR vasıtasıyla 40 temizlik işçisi alım ilanına 55 bin 538 kişinin başvurduğunu açıkladığı kısım oldukça dikkat çekiciydi.

Yazının ilgili kısmı şöyle;

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUr) vasıtasıyla Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 40 temizlik işçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bakanlığın 40 kişilik ilanına 55 bin 538 kişi başvurdu.

İŞSİZLİK RAKAMLARI MAKYAJLANDI

Yazar, geçtiğimiz günlerde açıklanan işsizlik rakamları ile ilgili de rakamların makyajlandığını ileri sürerek ''İşsizliği düşük tutmak için kadrosuz ve geçici işçiliğin süresi uzatıldı. İşsizlerin geçici gelir desteği sağlamak için gerçekleştirilen Toplum Yararına Programlardan yararlanma süresi uzatıldı.'' ifadelerini kullandı.

4 MİLYON SURİYELİYİ BESLİYORUZ

Son günlerde çok tartışılan Suriyeli konusuna da değinen yazar, '4 milyon Suriyeliyi besliyoruz' diyerek ülkemizdeki 4 milyon Suriyeli'nin hayatlarını idame ettirebilmek için çalışması gerektiğini ve işyerlerinin bunu fırsat bilerek Türkleri çıkarıp, Suriyelileri daha az ücrete çalıştırdığını öne sürdü.

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