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Bakanlar Kurulu Sonrası Bozdağ'dan Flaş Açıklama: "Garanti Vermedik"

Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın Başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

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Bakanlar Kurulu Sonrası Bozdağ'dan Flaş Açıklama: "Garanti Vermedik"

Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın Başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 19:17
Bakanlar Kurulu Sonrası Bozdağ'dan Flaş Açıklama: "Garanti Vermedik"

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklaması geldi.

Başbakan binali Yıldırım'ın Başkanlığında Çankaya Köşkü'nde saat 16.35'te toplanan Bakanlar Kurulu, az önce sona erdi. Toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantı kararlarını ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu harekatta amaç sınır güvenliğini sağlamak, teröristleri temizlemektir. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam etmektedir.

Hedef, terör örgütlerinin barınakları, silahları ve üstleridir. Harekat süresince sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve özen gösterilmektedir. Bu konuda her tedbir alındı.

Bu harekat, bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize yönelik değildir.

Garanti Vermedik

Türkiye'nin Rusya'ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur. Zeytin Dalı harekatının hedefi Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek ve güvenli bir bölge haline getirmektir.

Harekatın hedefi zaten Afrin bölgesidir. Bu zaten biz açıkladık.

İleride Türkiye başka bir harekat başlatmak istediği zaman, o ayrı bir isimle, nerede başlaması gerekiyorsa, orada başlatılacaktır.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı

Fransa bildiğimiz kadarıyla, BMGK'yı özel olarak doğrudan bir toplantıya çağırmamıştır. Fransa'nın yaptığı, BMGK'nın bu pazartesi yapacağı toplantının gündemine, Suriye'deki insani durumu getirmektir.

Fransa Dışişleri Bakanı, BM toplantısının Suriye'deki insani yardımlarla ilgili olduğunu açıklamıştır."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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