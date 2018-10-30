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Bakan'dan ve Jandarma Komutanlığı'ndan Cumhuriyet Gazetesi'ne Tepki!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı habere tepki gösterildi.

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Bakan'dan ve Jandarma Komutanlığı'ndan Cumhuriyet Gazetesi'ne Tepki!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı habere tepki gösterildi.

30 Ekim 2018 Salı 13:32
Bakan'dan ve Jandarma Komutanlığı'ndan Cumhuriyet Gazetesi'ne Tepki!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı habere tepki gösterildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımında ''Gerçeği saptırma mahiyeti taşıyan söz konusu haberin yer aldığı Cumhuriyet gazetesini şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

''Jandarma Genel Komutanlığımız personelinin halihazırda kullandığı soğuk iklim kıyafet ve teçhizatı tüm kış şartlarına uygun ve yeterli miktardadır. Geçen hafta gönderildiği vurgulanan soğuk iklim teçhizatı ar-ge çalışmaları yeni tamamlanmış daha üst standarttaki kıyafetlerdir.

Cumhuriyet Gazetesinin internet sitesinde; Jandarma Lojistik Komutanımız tarafından Tunceli’de 2 askerimizin şehit olmasıyla ilgili açıklamada; “ifade edilen soğuk iklim kıyafetlerinin geçtiğimiz hafta gönderildiğine dair yer alan haber gerçeğin çarptırılmasından ibarettir.''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da Twitter hesabından tepki gösterdi.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda ''Cumhuriyet gazetesi namussuz bir çarpıtma yapmıştır! Münir Paşa’nın geçen hafta gönderildi dediği, Ar-Ge’si yeni bitmiş, çok daha üst kademe teçhizatlardır. Buradan mevcut kışlıkların olmadığı, soğuğa karşı yeterli olmadığı anlamını çıkarmak, öncesini dinlememek zavallılıktır!'' ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 30.10.2018 13:54
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