Bakan'dan Okul Desteği Açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “100 Günlük İcraat Programı'nda öngörülen hedefimize ulaştık; okul destek projesi ile 10 bin 748 çocuğumuza ulaştık.” ifadelerini kullanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 100 Günlük İcraat Programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un okul destek projesi ile ilgili açıklamaları şöyle;

"Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetinin etkinliğini artırmak, ailelerde çocuk adına farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânlar sunmak amaçlarıyla oluşturulan Okul Destek Projesi başarıyla sürdürülüyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetinin etkinliğini artırmak, ailelerde çocuk adına farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânlar sunmak amaçlarıyla oluşturulan Okul Destek Projesi başarıyla devam ettiriliyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Okul Destek Projesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde başarıya ulaştığını söyledi.

"10 748 ÇOCUĞA ULAŞTIK"

Bakan Selçuk; “SED hizmetinden yararlanan 5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yürüttüğümüz proje ile 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde gösterilen 10 bin çocuğa ulaşma hedefini, 10 bin 748 çocuğa ulaşarak gösterdik. Yine, 100 Günlük İcraat Programı Kapsamında projenin 23 İlden 81 ilimize yaygınlaştırılmasını sağladık. Okul Destek Projesi ile 4 bin 446 çocuğumuz kütüphanelere ve bin 879 çocuğumuz da sanatsal ve sportif kurslara kaydı yaptırıldı. Proje doğrultusunda 826 sosyal-kültürel, 491 de sportif etkinlik düzenlendi.” ifadelerini kullandı.

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