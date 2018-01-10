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Bakan'dan Çiftlik Bank Açıklaması Geldi!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, binlerce kişiden para toplayarak daha fazla para kazandıracaklarını sözünü veren Çiftlik Bank ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Bakan'dan Çiftlik Bank Açıklaması Geldi!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, binlerce kişiden para toplayarak daha fazla para kazandıracaklarını sözünü veren Çiftlik Bank ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:52
Bakan'dan Çiftlik Bank Açıklaması Geldi!

Bakan'dan Flaş Çiftlik Bank Açıklaması Geldi!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, binlerce kişiden para toplayarak daha fazla para kazandıracaklarını sözünü veren Çiftlik Bank ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Platformun daha önceki saadet zincirlerinin sanal bir haline benzediğini söyleyen Bakan Tüfenkçi, ayrıca Çiftlik Bank reklamlarının da durdurulduğunu söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, "Özellikle son zamanlarda somut mal ve hizmet satışı olmadan internet üzerinden, sanal alemde yüksek kar vaatleri sunarak, kimi oyun pazarladığını ifade ederek, kimi sanal paralar pazarladığını ifade ederek, kimileri sanal çiftlikler kurduklarını ifade ederek, reel anlamda piyasalarla örtüşmeyen kar vaatleri sunarak, insanları aldattıklarını ve belli bir sistem ile bir anlamda saadet zinciri kurduklarını görüyoruz. Bu kimi zaman telefon satışı şeklinde, oyun satışları şeklinde oluyor, sanal bir mal ticareti şeklinde oluyor. Ama baktığımız zaman tamamı tüketiciyi, vatandaşı aldatıcı anlamda bir ticaret teşkil ettiklerini, sonuç itibarıyla dolandırıcılığa kadar giden bir sistemi kurguladıklarını görüyoruz."  dedi.

Bununla ilgili çok fazla şikayet alındığını Çiftlik Bank'ın bank kelimesini izinsiz kullandığını söyleyen Tüfenkçi, "Böyle bir izin almadan faaliyete geçtikleri için reklamlarını durdurduk. Ama esas faaliyetleriyle ilgili incelemeleri de son aşamaya getirdik. Burada gerçekten bir ticaret var mı yok mu, arkadaşlarımız bunu etraflıca inceliyorlar. Sanal anlamda bir saadet zinciri oluşturma teşebbüsü olduğu görülüyor. Bunun somut raporlarla sabitlenmesi lazım. İnşallah kısa zamanda müfettişlerimiz raporlarını sonlandırırlar. Bunu da sizlerle paylaşırız. Ama ben bir kez daha vatandaşlarımızı uyarıyorum. Özellikle internet üzerinden, sanal alemde somut bir ticarette mal alım satımına dayanmayan, piyasanın çok üzerinde kar getirdiğini ifade eden sanal ticarette çok dikkatli olmalarını ve bu tür yaklaşımlara dikkatlice bakmalarını, aksi takdirde büyük anlamda zarar göreceklerini geçmişteki tecrübeler bize gösteriyor" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 10.01.2018 18:02
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