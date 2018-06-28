Bakan Yılmaz'dan Canlı Yayında Mülakat Sonuçları ile İlgili Açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ve LGS birincileri hakkında açıklama geldi.

NTV canlı yayınına katılan ve liselere geçişe yönelik soruları cevaplayan Bakan İsmet Yılmaz, 20 sözleşmeli öğretmen alımında, sözlü sınavların sonuçlarını açıklamak güvenlikle ilgili bir yazı beklediklerini söyledi.

5 bin ücretli öğretmen alımına dair sürecin se devam ettiğini söyleyerek açıklamasını sürdüren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamasına göre, 25 Bin öğretmen Eylül ayının başına göreve başlamış olacak

LGS'DE FUL ÇEKEN 18 KİŞİ

İsmet Yılmaz açıklamasının devamında, Liseye Geçiş Sınavında (LGS) 18 öğrencinin bütün soruları doğru cevapladığını açıkladı.

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