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Bakan Yılmaz Açıkladı! Türkiye'de Tamamiyle Kaldırılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Türkiye'de ikili eğitim sisteminin tamamiyle kaldırılacağını söyledi.  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , Kocaeli'de bir otelde düzenlenen Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kutultayı'na katıldı.

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Bakan Yılmaz Açıkladı! Türkiye'de Tamamiyle Kaldırılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Türkiye'de ikili eğitim sisteminin tamamiyle kaldırılacağını söyledi.  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , Kocaeli'de bir otelde düzenlenen Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kutultayı'na katıldı.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:59
Bakan Yılmaz Açıkladı! Türkiye'de Tamamiyle Kaldırılacak

Bakan Yılmaz Açıkladı! Türkiye'de Tamamiyle Kaldırılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Türkiye'de ikili eğitim sisteminin tamamiyle kaldırılacağını söyledi.  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , Kocaeli'de bir otelde düzenlenen Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kutultayı'na katıldı.

Burada gündemdeki konulara ve eğitimdeki düzenlemelere değinen Bakan Yılmaz, okul öncesi eğitim oranının 5 yaş için yüzde 39'dan yüzde 58'e çıktığını, brüt rakamın yüzde 74'ün üzerinde olduğunu belirtti.  Sabahcı-Öğlenci ayrımını ortadan kaldıracak yeni eğitim sistemine ilişkinde konuşan Yılmaz, "5 milyon 600 bin öğrenci ikili eğitim alırken, şimdi 4 milyon 300 bin öğrenci ikili eğitim alıyor. Oranı ilköğretimde ancak yüzde 57'den yüzde 43'e düştü. Ama Allah nasip ederse 2019 sonuna kadar Kocaeli de dahil yapar mıyız Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve Valim? Eğer Kocaeli'yi çözersek İstanbul da inşallah ondan sonra gelir.

Birlikte Türkiye'de ikili eğitimi kaldıracağız.Orta öğretimde 891 bin öğrenci ikili eğitim alırken 2016'da, geçen yıl için söylüyorum 379 bine düştü. Oranı yüzde 36'dan yüzde 7'ye düştü. Birleştirilmiş sınıflarda da 2002 yılında 688 bin öğrenci birleştirilmiş sınıfta eğitim alırken, geçen yıl 154 bin öğrenciye düştü." dedi.

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Son Güncelleme: 18.01.2018 16:02
Anahtar Kelimeler:
Bakan Yılmazİsmet YılmazIkili Eğitim
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