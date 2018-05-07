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Bakan Tüfenkçi'den 'Sessiz Devrim' Açıklaması 'Yeni Yazılım Yakında Hayata Geçiyor...'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndaki son çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Tüfenkçi'den 'Sessiz Devrim' Açıklaması 'Yeni Yazılım Yakında Hayata Geçiyor...'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndaki son çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:34
Bakan Tüfenkçi'den 'Sessiz Devrim' Açıklaması 'Yeni Yazılım Yakında Hayata Geçiyor...'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, gümrük yazılımlarının tamamının değiştirildiğini 'Bilge Sistem' adı verilen bir yazılım ihalesinin tamamlandığını, bunun tam anlamıyla sessiz bir devrim olduğunu söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı , bakanlığın çalışmalarına ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gümrük konusunda önemli adımlar atıldığına yer verilirken, 'Bilge Sistemi' adı verilen yeni bir yazılım ihalesinin tamamlandığına dikkat çekildi. Bakanlık duyurusunda, "Bilge Sistemi' adını verdiğimiz bu yazılımın ihalesini bitirdik. Bu sessiz bir devrim oldu, henüz kimse farkında değil. Bu yazılım bittiğinde siz ofisinizde görüntülü olarak ihraç veya ithal ettiğiniz malın nerede, hangi aşamada olduğunu göreceksiniz.Bilge Sistemi tamamen hayata geçtiğinde o malın gümrükte neden beklediğini sorabileceksiniz, anında haberdar olabileceksiniz." ifadeleri yer aldı.

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