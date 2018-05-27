Bakan Tüfenkçi: 5 Milyon Gencimize İş Bulacağız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 5 sene içerisinde 5 milyon gence iş aş bulunacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık ve AK Parti 27. Dönem Milletvekili adaylarıyla Malatya'ya giden Tüfenkçi, burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti iktidarında gençlere büyük önem verildiğini söyleyen Tüfenkçi, AK Partinin laf değil, icraat yaptığını söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanı, "Çalışan kadınlarımızın oranını yüzde 41'lere çıkarmak istiyoruz. AK Parti iş yapar, laf üretmez. AK Parti aş, iş üretir, gençlere iş bulması için lideriyle gece gündüz çalışır. Biz her yıl en az 1 milyon insanımıza iş bulmak zorundayız. Bugüne kadar ortalamada her yıl 1 milyon insanımıza iş bulduk, 2017'de bu rakam 1,5 milyona çıktı. Yine Allah izin verirse 24 Haziran'dan sonra 5 yılda 5 milyon gencimize iş bulacağız, aş bulacağız. Türkiye, AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artık kendi milli silahını yapabilir duruma geldi, dosta güven, düşmanlara korku salar hale geldi." dedi.

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