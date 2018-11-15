Bakan Soylu'dan Jandarma, Polis ve Bekçi Alımları Açıklaması

Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.



Toplantıda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı bütçeleri de ele alınacak.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı. Sunumda bekçi, polis ve jandarma alımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BEKÇİ ALIMLARI 1 AYDA TAMAMLANACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin sayısında yaşanan yükselişe dikkat çekerek, yeni alımlar hakkında süreçleri ve tarihleri açıkladı. Açıklamasında bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağını aktaran Süleyman Soylu, hali hazırda devam eden bekçi alımları için sürecin de 1 aya kadar tamamlanacağını söyledi.

POLİS VE JANDARMA ALIMLARI OLACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bütçe komisyonunda yaptığı konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülmekte olan memur alımlarına ve buralardaki sayıya dikkat çekerek, süreçlerin 1 aya yakın bir zaman içerisinde tamamlanacağını ve alım sayısının 25 bine çıkarılacağını duyurdu. Açıklamasında bekçi sayısındaki artışın da sağlanacağını aktaran Süleyman Soylu, 30 bin bekçi sayısına ulaşılmasının hedeflendiği bilgisini aktardı. Yakın zaman içerisinde yürütülen diğer alımların tamamlanacağını ve burada yeni bekçi, polis, jandarma alımlarının söz konusu olabileceğini ifade etti.

Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Güvenlik kameralarıyla entegre olan okul sayımız da şu an itibariyle 664 olup 98 okulda da çalışmalar sürmektedir. Ayrıca 12 bin 764 akaryakıt istasyonunun da PTS ve POLNET entegrasyonu tamamlanmıştır

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının parmak izi sistemlerini de karşılıklı sorgulamaya açarak 745 olayı aydınlattık

Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır”

Yurt içindeki terörist sayısı da 2016’daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015’deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür.

Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır. 2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136’sı, bu yıl da 146’sı aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir.

10 il, 69 ilçe, 22 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 101 belediye başkanını görevden aldık. Bunların 94’ü PKK, 7’si FETÖ iltisaklıydı

Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de halen görevden uzaklaştırılmıştır. 15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış, 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup, 14 bin 758 kişi ise halen tutuklu durumdadır

DEAŞ terör örgütü, 2017 yılı Ocak ayından bugüne kadar ülkemizde tek bir eylem yapamamıştır. DEAŞ’a yönelik olarak bu yılın ilk on ayında gerçekleştirdiğimiz bin 130 operasyon sonucunda 283 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bin 477 kişi gözaltına alınmış, 761 kişi de tutuklanmıştır

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