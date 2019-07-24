Bakan Soylu: Polis alımında KPSS puanı, önlisans için düşecek!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV de canlı yayında açıklamalarda bulundu.Süleyman Soylu polis alımları hakkında uygulanan KPSS puanına ilişkin soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis alımına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Güvenlik birimlerine alacağımız adayları titiz bir elemeden geçiriyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda 10 bin özel harekatçı alımına 300 bin aday başvurdu. 8500 bekçi alımına 280 bin kişi başvurdu. Üst düzey bir tercih var Devlete.

EĞİTİMLERİ 4 AYDAN 6 AYA ÇIKARIYORUZ

Bu tercihler sonrasında elemeler oluyor, yazılı, spor testleri, mülakatlar oluyor. Bir takım kriterlerimiz var. Polis alırken 2 yıllık MYO bu dönem geldi. Bu arada biz polis eğitimini 4 aydan 6 aya ve daha sonra da 8 aya çıkaracağız.

POLİSLER İÇİN KPSS PUANI DÜŞÜYOR

Polis alımında çok talep var diye, önlisans mezunları için taban puanı 70 yapmıştık ama değerlendiriyoruz. Muhtemelen 65'e indireceğiz.

BOY ŞARTINDA ESNETME YAPMAYACAĞIZ

Ancak diğer kriterlerden olan boy konusunda esnetme yapmayacağız. Uluslararası standartlar var burada. 1,62'ye indirsek 1,58 istenecek, 1,55 istenecek bunun sonu yok.

KISMİ RENK KÖRLÜĞÜNÜ ÇALIŞIYORUZ

Kısmi renk körlüğünde ise bana da çok talep geldi. Seçimler sırasında sahada olduğumuz için bu talepleri değerlendirdik. Arkadaşlar açlılıyor, dünyada durum nasıl, Avrupada durum nasıl diye. Bir değerlendirme yapacağız. Yeni alımları yetişir mi, bilemiyorum, çalışıyoruz.

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