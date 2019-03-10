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Bakan Soylu FETÖ'den Gözaltına Alınan Kişi Sayısını Açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bu yana 511 bin kişinin gözaltına alındığını, tutuklu sayısının ise 30 bin 821 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu FETÖ'den Gözaltına Alınan Kişi Sayısını Açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bu yana 511 bin kişinin gözaltına alındığını, tutuklu sayısının ise 30 bin 821 olduğunu açıkladı.

10 Mart 2019 Pazar 20:34
Bakan Soylu FETÖ'den Gözaltına Alınan Kişi Sayısını Açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bu yana 511 bin kişinin gözaltına alındığını, tutuklu sayısının ise 30 bin 821 olduğunu açıkladı.

Soylu, FETÖ/PDY ile mücadelede gelinen son noktaya ilişkin AA  muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
FETÖ'yü dünyaya anlattıklarını belirten Soylu, özellikle güvenlik,  istihbarat, yargı, bilişim, üniversiteler, medya başta olmak üzere toplumu ve  devleti etkileyecek ana koridorlarda ciddi bir şekilde etkin olmak isteyen FETÖ  mensuplarına yönelik "paket paket" operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Soylu, FETÖ'nün terör ve istihbarı bir örgüt olduğuna işaret ederek,  "Bu örgüte terör örgütü ve istihbarı örgüt olarak bakmazsak biz eksik ayakla  hareket etmiş oluruz. Şu anda biz bunu bir mantığa oturttuk ve bu mantıkla devam  ettiriyoruz. Mümkün olduğunca da budamaya çalışıyoruz. İçeride ve dışarıda nasıl  PKK ile mücadele ediyorsak aynen FETÖ ile yapmış olduğumuz mücadelenin kendi  adına safhaları var. Özellikle Adalet Bakanlığımızla, Dışişleri Bakanlığımızla,  Maarif Vakfımızla el ele kol kola ciddi bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz,  içeride ve dışarıda..." diye konuştu.
 
 38 bin 578 personel ihraç edildi
 
FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından ihraç edilenler  hakkında bilgi veren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
 
"Bakanlığımızdan şu ana kadar 38 bin 578 personel ihraç edildi ve 5  bin 679 kişi de görevden uzaklaştırıldı. İhraç edilenlerin bir kısmı içeride.  Bunların 31 bini emniyet, 4 bin 159'u jandarma, 348'i sahil güvenlik personeli ve  ayrıca mülki idareden olanlar da söz konusu. Bütün bu personel açığına rağmen  ciddi bir şekilde çalışma ortaya konuldu. Bütün arkadaşlarımıza, güvenlik  kuvvetlerimize, mülki idare amirlerimize, herkese bu konuda çok teşekkür  ediyorum. FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne  kadar toplam 511 bin kişi gözaltına alınmış. Tutuklu sayısı 30 bin 821."
 
Soylu, "FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması tamamen çökertildi  diyebilir miyiz?" sorusuna "Diyemeyiz, çalışıyoruz, elimizde dosyalar var.  Çalışıyoruz, iyi de çalışıyoruz, hiç merak etmeyin." yanıtını verdi.
 

Bir ana kütüphanemiz var, blok blok
 
FETÖ mensuplarına yönelik devam eden operasyonlardan dolayı  vatandaşlarda örgütün bitmeyeceği algısının oluştuğuna dikkati çeken Soylu,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Yeni deliller, yeni dijitaller, yeni mahremler... Yani bir mahrem  yakalıyorsunuz bir büyük külliyat ortaya koyuyor, o külliyatın üzerinden tekrar  gidiyorsunuz. Bir ana kütüphanemiz var, blok blok. İşte büfe/ankesör, ByLock,  mahrem yapılanmalar sırasıyla yöntemleri ve alanlarına göre... Ama bu  kütüphanelerin dışında bir de elde ettiğimiz var. Mesela özellikle siber, 1  milyon 800 binin (dijital materyal) 1 milyon 407 binini çözdü. Bu Avrupa'nın  bütün ülkelerinde bir yıl, iki yıl, üç yılda elde edilemeyecek rakamlar."
 
Bakan Soylu, birçok ülkenin Türkiye'den siber suçlarla mücadele  alanında yardım istediğini vurguladı ve son olarak İran'ın böyle bir talepte  bulunduğunu sözlerine ekledi.

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