Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Soylu'dan Bomba Açıklama: Yeni Bir Belge Elimize Geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu açıklamasında, "FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. O Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika'ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

banner396

Bakan Soylu'dan Bomba Açıklama: Yeni Bir Belge Elimize Geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu açıklamasında, "FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. O Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika'ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

22 Haziran 2018 Cuma 08:43
Bakan Soylu'dan Bomba Açıklama: Yeni Bir Belge Elimize Geçti

Gaziosmanpaşa'da vatandaşlarla bir araya gelen ve seçim turlarnı sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle etkili bir şekilde mücadele ettiklerini ve bunu yarım bırakmayacaklarını söyledi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Her gün bize şunu anlattılar. 'Biz başaramayız. Biz gerçekleştiremeyiz. Biz beceremeyiz.' Hatta dilimize şunu pelesenk ettiler. 'Bizden adam olmaz.' diye. Neden biliyor musunuz? Hep küçük fotoğrafla uğraştırdılar. İstemediler ki biz fabrikalar yapalım, istemediler ki Marmaray yapalım, istemediler ki Avrasya Tüneli yapalım, istemediler ki bölünmüş yol yapalım, istemediler ki şehir hastaneleri yapalım, istemediler ki tekno-kentler yapalım, istemediler ki sanayi siteleri yapalım, istemediler ki 26 havalimanını 56 havalimanına çıkaralım, istemediler ki Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapalım, insansız hava aracı yapalım, Altay tankını yapalım, Atak helikopteri yapalım, savaş gemisi yapalım...Bunları istemediler. Hep kendi içimizdeki kavgalarla beraber, bir birimizin gözünü oyarak bu ülkenin yarınlarına bakmayalım, dünyada ne oluyor ona bakmayalım istediler. Bize uzaktan parmak sallandığı zaman ayaklarımız titresin, oturalım duralım. Şimdi oturmuyoruz, durmuyoruz. Parmak sallasalar da bir işe yaramıyor."

Bu milleti hainlere teslim etmediklerini vurgulayan Soylu, şu şekilde devam etti:

"Bize her şeyi söyleyebilirler. Her türlü iftirayı da atabilirler. Şunu yapmadınız, bunu yapmadınız diyebilirler. Ama size sadece şunu söylemek istiyorum. Bize hangi iftirayı atarlarsa atasınlar, hiçbir önemi yok. Ama biz bir şey yaptığımızı ve bu millete, bu milletin namusuna, onuruna halel getirmediğimizi biliyoruz. Gezi olaylarını yaptılar, bize kumpas kurmak için, 17-25 Aralık'ı yaptılar, bize baskı kurmak için. 6-7 Ekim olaylarını yaptılar, bize baskı kurmak için. 15 Temmuz'u yaptılar, bu milleti bir ihanet çetesine teslim etmek için, bize baskı kurmak için. Ama bu milletin verdiği emanete ihanet etmedik. Ve Allah şahittir, toprak da şahittir ve bu tarih şahittir."

ÇOK ÖNEMLİ BİR BELGE...

Bakan Soylu, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Yarın öbür gün okursunuz. FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. O Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika'ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz. Hele göndermesinler bakalım. Her türlü hainliği yapmışlar. O saatlerde her türlü konuşmayı yapmışlar. Ama Allah milletimizden razı olsun. Çıplak elleriyle beraber F-16'lara karşı bu ülkenin namusunu korudu."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberFetöSüleyman Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Yönetim Sisteminin Detayları Açıklandı: İşte Birleştirilecek Bakanlıklar
Yeni Yönetim Sisteminin Detayları Açıklandı: İşte Birleştirilecek Bakanlıklar
Başbakan Yardımcısı: Eğitimde Önemli Değişiklikler Olacak
Başbakan Yardımcısı: Eğitimde Önemli Değişiklikler Olacak
TESK'ten Para Üstü Uyarısı! 1 Kuruş Dahi Olsa Alın!
TESK'ten Para Üstü Uyarısı! 1 Kuruş Dahi Olsa Alın!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim