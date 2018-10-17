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Bakan Soylu Açıkladı: Nüfus Memuru Alınacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk oldu. Programda editörlerin sorularını cevaplayan, gündeme ilişkin açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nüfus Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere bin 170 kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu.

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Bakan Soylu Açıkladı: Nüfus Memuru Alınacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk oldu. Programda editörlerin sorularını cevaplayan, gündeme ilişkin açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nüfus Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere bin 170 kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:40
Bakan Soylu Açıkladı: Nüfus Memuru Alınacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk oldu. Programda editörlerin sorularını cevaplayan, gündeme ilişkin açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nüfus Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere bin 170 kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu.

BİN 170 NUFÜS MEMURU ALIMI YAPILACAK!

Daha önce İçişleri Bakanlığı'nın ilan ile 1117 nüfus memuru alımı yapacağını duyurmuştuk. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 1170 nüfus memuru daha alınacağını açıkladı.

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılan kimlik, ehliyet ve pasaportlara ilişkin bir soru üzerine Soylu, "Aslında bu noktada biz bir çılgınlık yaptık." değerlendirmesini yaptı. 

Kimlik, ehliyet ve pasaportların üçünü bir arada Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne geçirdiklerini anlatan Soylu, "Bir tarafta dükkanı kapattık emniyette, nüfusta dükkanı açtık. Bin 170 nüfus memuru alıyoruz. Bugün yarın biter, bir ay içerisinde inşallah başlarlar. Bu önemli bir şey. Bütün hazırlıklarını yaptık." diye konuştu.

BİN 170 NÜFUS MEMURU ALIM NE ZAMAN, HANGİ ŞARTLARDA OLACAK?

İçişleri Bakanı süleyman Soylu'nun nüfus memuru alınacak açıklamasından sonra nüfus memuru alım şartlarının ne olacağını merak etmeye başladı. Daha önce yapılan alımlardaki şartlar aynı şartları taşıyacağını düşündüğümüz kamu personeli alımları için önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacağı tahmin ediliyor.

GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Yaklaşık olarak 56 dakika süren program boyunca gündemi de değerlendiren Bakan Soylu, Gazeteci Kaşıkçı, Sosyal Medya, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, ABD'nin terör örgütlerine gönderdiği silah dolu tırlar, FETÖ gibi birçok öenli konuya da değindi.

Programın tamamını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 17.10.2018 15:12
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