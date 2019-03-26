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Bakan Soylu açıkladı: Açığa alınacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi.

Bakan Soylu açıkladı: Açığa alınacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi.

26 Mart 2019 Salı 08:10
Bakan Soylu açıkladı: Açığa alınacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Basın Kartı programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Soylu, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adayları seçilmeleri halinde açığa alınacak." dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"PKK'YA YAKIN İSİMLER MİLLETİN VEKİLİ OLMAZ"

PKK'ya yakın isimler milletin vekili olmaz. Terör bağlantılı birçok isim muhalefetin aday listelerinde bulunuyor. 378 meclis üyesi adayının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Muhalefetten 178 aday hakkında PKK'dan adli işlem var, 45'i hakkında FETÖ'den, 4'ü hakkında DEAŞ'tan işlem var.

Terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacaklar.

"CHP VE İYİ PARTİ, HDP SÖYLEMLERİNE KARŞI ÇIKAMIYOR"

Genel başkanların haberleri olmadan işbirliği sağlanamaz. CHP ve HDP tüm ilçelerde protokol sağladı. CHP ve İyi Parti, HDP söylemlerine karşı çıkamıyor. Kılıçdaroğlu, CHP'de karanlık bir dönem olarak anılacak. Bugünkü CHP ile Atatürk biraraya getirilemez.

Dış güçlerin kullanabileceği bir tek PKK kaldı. DHKP/C üyesi üst düzey yönetici kalmadı, kalanlar da ya ölüdür ya da tutukludur.

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