bakan soylu 2018 yılında verilen şehit sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı sunumunu yaptı.

İçişleri Bakanın Süleyman Soylu Terör Örgütlerine karşı yapılan operasyonları, öldürülen terörist sayısını ve 2018 yılı içerisinde verdiğimiz şehit sayısını açıkladı.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

PKK’ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik. Son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımızı yüzde 173 oranında arttırdık.

Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677’ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250’den 148’e düşmüştür.

Yurt içindeki terörist sayısı da 2016’daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015’deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür.

Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır. 2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136’sı, bu yıl da 146’sı aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir.

Bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2018 yılında 308 önemli terör eylemi, henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiştir. Bunların 285 tanesi patlayıcı madde, 2 tanesi ise bombalı araç eylemiydi. Bu eylemlerle ilgili hazırlık içinde olan 54 terörist de etkisiz hale getirilmiştir.

2018'DEKİ ŞEHİT SAYIMIZ 141

Bu yıl iç güvenlik harekatında 141 şehit verdik. Bunların 25 tanesi sivil, 49’u TSK mensubu, 39’u jandarma, 6 tanesi polis, 22 tanesi güvenlik korucusudur.

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