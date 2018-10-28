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Bakan Selçuk'tan Andımız Açıklaması : Cumhurbaşkanımızın Durduğu yerden Bakıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Danıştay'ın öğrenci andı yeniden okutulsun kararı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı temyize götürmesi konusuna da değinen Bakan Selçuk ''5 yıldır beklemede olan bir karar ama o hafta çıkıyor. Şu an durulan yer Cumhurbaşkanımızın çizdiği yerdir, biz de oradan bakıyoruz'' ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk'tan Andımız Açıklaması : Cumhurbaşkanımızın Durduğu yerden Bakıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Danıştay'ın öğrenci andı yeniden okutulsun kararı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı temyize götürmesi konusuna da değinen Bakan Selçuk ''5 yıldır beklemede olan bir karar ama o hafta çıkıyor. Şu an durulan yer Cumhurbaşkanımızın çizdiği yerdir, biz de oradan bakıyoruz'' ifadelerini kullandı.

28 Ekim 2018 Pazar 11:52
Bakan Selçuk'tan Andımız Açıklaması : Cumhurbaşkanımızın Durduğu yerden Bakıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Danıştay'ın öğrenci andı yeniden okutulsun kararı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı temyize götürmesi konusuna da değinen Bakan Selçuk ''5 yıldır beklemede olan bir karar ama o hafta çıkıyor. Şu an durulan yer Cumhurbaşkanımızın çizdiği yerdir, biz de oradan bakıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk açıklamasına şöyle devam etti; ''Biz bir vizyon açıklıyoruz ama Nisan 2018 yılında çıkmış bir karar gündeme geliyor. 5 yıldır beklemede olan bir karar ama o hafta çıkıyor. Şu an durulan yer Cumhurbaşkanımızın çizdiği yerdir, biz de oradan bakıyoruz. Kararın gerekçesinde bu konunun bilimselliği ile ilgili eleştiri var. Bu bilimsel değil, siyasi bir mesele. Benim bir bilim insanı olarak bununla ilgili bir şey söylediğimde bu bilimseldir demek doğru değil. Adil davranmak istiyoruz. Gerekirse kız çocuklarımız daha fazla öncelik tanımak lazım, adil olan budur, eşit davranmak değildir.'' şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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Son Güncelleme: 28.10.2018 12:03
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