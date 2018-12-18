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Bakan Selçuk Açıkladı: Makarna, Kömür Dağıtmıyoruz

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Makarna, kömür dağıtan devlet' ithamından da kurtulmamız gerekiyor" açıklamasında bulunarak "makarna, kömür dağıtmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk Açıkladı: Makarna, Kömür Dağıtmıyoruz

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Makarna, kömür dağıtan devlet' ithamından da kurtulmamız gerekiyor" açıklamasında bulunarak "makarna, kömür dağıtmıyoruz" ifadelerini kullandı.

18 Aralık 2018 Salı 21:09
Bakan Selçuk Açıkladı: Makarna, Kömür Dağıtmıyoruz

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Makarna, kömür dağıtan devlet' ithamından da kurtulmamız gerekiyor" açıklamasında bulunarak "makarna, kömür dağıtmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceki akşam bakanlığının bütçe görüşmesi için katıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

"NAKDİ YARDIM YAPIYORUZ"

Aile Bakanı Selçuk, yapılan bakanlık yardımlarının hiçbirinin seçim takvimine endeksli olmadığını belirterek "Makarna, kömür dağıtan devlet' ithamından da kurtulmamız gerekiyor çünkü sosyal yardımların yüzde 90’ını şu anda nakdi olarak yapıyoruz. Makarna, kömür dağıtmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı  Zehra Zümrüt Selçuk'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklaması özetle şu şöyle:

"Yürütülen yardımlarla seçimler arasında bir bağ kurmanın rasyonel bir yaklaşım olduğunu söyleyemem. Ayrıca ‘makarna, kömür dağıtan devlet’ ithamından da kurtulmamız gerekiyor çünkü sosyal yardımların yüzde 90’ını şu anda nakdi olarak yapıyoruz. Makarna, kömür dağıtmıyoruz. Dağıtılan kömürleri de belediyelere fatura etmiyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.12.2018 22:09
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bakan selçuk açıkladı makarna kömür dağıtmıyoruz
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