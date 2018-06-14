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Bakan Sarıeroğlu'ndan 'Kamuya İşçi Alımı' Açıklaması! Başvurular İŞKUR'dan Olacak

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Bakan Sarıeroğlu'ndan 'Kamuya İşçi Alımı' Açıklaması! Başvurular İŞKUR'dan Olacak

14 Haziran 2018 Perşembe 13:16
Bakan Sarıeroğlu'ndan 'Kamuya İşçi Alımı' Açıklaması! Başvurular İŞKUR'dan Olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu TRT Haber'de katıldığı canlı yayında bakanlığın çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamuda taşeron devrinin sonlandığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, bundan sonra alımların kamu işçisi pozisyonunda gerçekleşeceğini, söz konusu alımlarla ilgili ilanların İŞKUR üzerinden duyurulacağını bildirdi.

Bakan Sarıeroğlu, "Bu alanlarda kamuya personel alımımız nasılsa, kamu çalışanı anlamında tabi ki önümüzdeki dönemde bu artarak devam edecek. Aynı şekilde ama kamu işçi alımı boyutuyla alakalı olarak, özellikle merkezi bütçeyle düzenlenen kurum ve kuruluşlarımızda biz geçmişte taşeron uygulaması gerçekleştiriyorduk. Bu uygulama artık ortadan kalkmış durumda, çok kısa bir zaman içerisinde, inşallah yönetmelik değişikliğimizi yapacağız ve İŞKUR üzerinden ilanlara çıkarak, tüm iş gücü piyasası, girmek isteyen iş gücümüzün başvurabileceği bir kadrolu işçi alım şeklinde bundan sonra işçi alımlarımızı gerçekleştireceğiz.Aman aman sakın, öyle bir yanlış anlama olmasın. Kamu çalışanı ayrı, biz de kamu işçisi ayrı olarak nitelendiriliyor. Taşerondan kadroya geçiş işçi olarak oldu zaten. Kamu çalışanı diyoruz, kamu çalışanlarımızın alımları, aynı şekilde devam edecek." dedi.

Kamu personeli alımlarıyla ilgili düşüncelerinizi sayfanın altındaki yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 14.06.2018 15:33
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