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Bakan Özlü'den 15 Milletvekili Açıklaması 'Komedi'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için CHP'den istifa eden ve İYİ Parti'ye katılan , seçimlerle ilgili kesin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla partilerine geri dönen 15 CHP Milletvekiliyle ilgili, 'Komedi gibi' dedi.

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Bakan Özlü'den 15 Milletvekili Açıklaması 'Komedi'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için CHP'den istifa eden ve İYİ Parti'ye katılan , seçimlerle ilgili kesin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla partilerine geri dönen 15 CHP Milletvekiliyle ilgili, 'Komedi gibi' dedi.

13 Mayıs 2018 Pazar 17:04
Bakan Özlü'den 15 Milletvekili Açıklaması 'Komedi'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için CHP'den istifa eden ve İYİ Parti'ye katılan , seçimlerle ilgili kesin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla partilerine geri dönen 15 CHP Milletvekiliyle ilgili, 'Komedi gibi' dedi.

Düzce'de katıldığı bir açılış töreninde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, CHP'li milletvekillerinin partilerine dönüşüyle ilgili, "Komedi gibi. İstifa ediyor, 'aç, kapa' gibi geri çağırıyorlar. Bir tiyatro, bir komedi. Yani bunun nesine güveneceksiniz. Durum değişiyor, istifa ediyorlar. Durum değişiyor, tekrar geri dönüyorlar. Son derece şık olmayan bir durum. Yakışıksız bir hadise." şeklinde konuştu.

Olay

İYİ Parti'nin seçimlere katılması yönünde YSK'nın olumsuz karar çıkaracağını beklediklerini söyleyen CHP Yönetimi, İYİ Parti'nin engellendiğini gerekçe göstererek seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesini istedikleri için 15 milletvekilini İYİ Parti'ye göndermişti. 15 Milletvekilini partisine kabul eden İYİ Parti , Mecliste grup kurmuş, böylece seçimlere katılabilmesi kesinleşmişti.

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Son Güncelleme: 13.05.2018 17:06
Anahtar Kelimeler:
Bakan özlü 15 MilletvekiliBakan özlü
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