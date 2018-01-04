Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Kaya! 'Önümüzdeki Yıl 5 Bin Engelli Kamuda İstihdam Edilecek'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2018 yılında 5 bin engelli vatandaşın kamuda istihdam edileceğini açıkladı.

banner396

Bakan Kaya! 'Önümüzdeki Yıl 5 Bin Engelli Kamuda İstihdam Edilecek'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2018 yılında 5 bin engelli vatandaşın kamuda istihdam edileceğini açıkladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 23:23
Bakan Kaya! 'Önümüzdeki Yıl 5 Bin Engelli Kamuda İstihdam Edilecek'

Bakan Kaya! 'Önümüzdeki Yıl 5 Bin Engelli İstihdam Edilecek'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2018 yılında 5 bin engelli vatandaşın kamuda istihdam edileceğini açıkladı.

 Bakan Kaya, 2002'de 5 bin olan engelli personel sayısının kamuda 52 bine yükseldiğini hatırlatarak, işçi statüsündeki engellilerin sayısının 100 bini geçtiğini söyledi.

Bakan Kaya,  Bitlis ziyaretinde engelli istihdamına ilişkin şu ifadeleri kullandı, "Önümüzdeki yıl da 5 bin yeni engelli kardeşimizi istihdam edeceğiz. Sadece Bitlis'e son 15 yılda bir milyarın üzerinde bakanlığımızın hizmetleri var. Bugün 5 bin engelliye evde bakım hizmeti veriyoruz. Yine 500'ün üzerinde evladımızı sosyal ekonomik destekle destekliyoruz ki ailelerinden uzak kalmasınlar. Tüm çocuklarımızın ailelerinin yanında büyümelerini istiyoruz. Hiçbir evladımız ekonomik yoksulluk nedeniyle ailelerinden ayrılmasın istiyoruz. Ekonomik zorluklar nedeniyle ailesinin yanından ayrılmak durumunda olanlara destek bağlıyoruz ve ailelerinin yanında büyümelerini sağlıyoruz. Koruyucu aile sayılarını arttırıyoruz. 0-6 yaş arasında hiçbir çocuğumuz kurumlarımızda kalmasın, hepsi sıcak aile ortamında yetişsin istiyoruz." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
5 Bin5 Bin Engelli Ataması5 Bin Engelli Kamu Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin Valiliği'nden Açıklama Geldi! Okullar Yarın Tatil
Mersin Valiliği'nden Açıklama Geldi! Okullar Yarın Tatil
Fatma Betül Sayan Kaya: "Biz İstiyoruz Ki Tüm Kızlarımız Okusun"
Fatma Betül Sayan Kaya: "Biz İstiyoruz Ki Tüm Kızlarımız Okusun"
Fatih'te Silahlı Kavga! 2 Yaralı
Fatih'te Silahlı Kavga! 2 Yaralı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim