Bakan Kaya! 'Önümüzdeki Yıl 5 Bin Engelli Kamuda İstihdam Edilecek'

Bakan Kaya! 'Önümüzdeki Yıl 5 Bin Engelli İstihdam Edilecek'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2018 yılında 5 bin engelli vatandaşın kamuda istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Kaya, 2002'de 5 bin olan engelli personel sayısının kamuda 52 bine yükseldiğini hatırlatarak, işçi statüsündeki engellilerin sayısının 100 bini geçtiğini söyledi.

Bakan Kaya, Bitlis ziyaretinde engelli istihdamına ilişkin şu ifadeleri kullandı, "Önümüzdeki yıl da 5 bin yeni engelli kardeşimizi istihdam edeceğiz. Sadece Bitlis'e son 15 yılda bir milyarın üzerinde bakanlığımızın hizmetleri var. Bugün 5 bin engelliye evde bakım hizmeti veriyoruz. Yine 500'ün üzerinde evladımızı sosyal ekonomik destekle destekliyoruz ki ailelerinden uzak kalmasınlar. Tüm çocuklarımızın ailelerinin yanında büyümelerini istiyoruz. Hiçbir evladımız ekonomik yoksulluk nedeniyle ailelerinden ayrılmasın istiyoruz. Ekonomik zorluklar nedeniyle ailesinin yanından ayrılmak durumunda olanlara destek bağlıyoruz ve ailelerinin yanında büyümelerini sağlıyoruz. Koruyucu aile sayılarını arttırıyoruz. 0-6 yaş arasında hiçbir çocuğumuz kurumlarımızda kalmasın, hepsi sıcak aile ortamında yetişsin istiyoruz." dedi.

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