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Bakan Gül'den 15 Bin Kamu Personeli Alımı Paylaşımı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden "15 bin gencimizle adalet teşkilatımızı güçlendireceğiz. Tüm gençlerimize hayırlı olsun." dedi.

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Bakan Gül'den 15 Bin Kamu Personeli Alımı Paylaşımı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden "15 bin gencimizle adalet teşkilatımızı güçlendireceğiz. Tüm gençlerimize hayırlı olsun." dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:23
Bakan Gül'den 15 Bin Kamu Personeli Alımı Paylaşımı

Bakan Gül'den 15 Bin Kamu Personeli Alımı Açıklaması!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden "15 bin gencimizle adalet teşkilatımızı güçlendireceğiz. Tüm gençlerimize hayırlı olsun." diyerek bir paylaşımda bulundu.

Bakanlığın personel alımıyla ilgili bilgilendirme metninin not olarak paylaşıldığı linkte alımla ilgili "2018 yılı içerisinde yaklaşık 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İstihdamı sağlanacak personeller Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görevlendirilecek. Planlanan istihdam kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alanda alım gerçekleştirilecek." ifadeleri yer aldı.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Sireci 2 saat önce

Ne zaman tarihte verseniz seçimden önce olması temellimiz

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Gülşah 2 saat önce

Yıllardır sınavlarına hazırlanıyorum torpil magduruydum tam şükür temizlendi derken yaş sınırına takılıyoruz böyle adalet olmaz şimdi ne yapıcaz işsizlik enflasyon çiftli hanelerde bizleri görmezden gelen bu sistem. İktisat mezunuyum o diploma hiç bir işe yaramıyor artık.

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Gülşah 2 saat önce

Yıllardır sınavlarına hazırlanıyorum torpil magduruydum tam şükür temizlendi derken yaş sınırına takılıyoruz böyle adalet olmaz şimdi ne yapıcaz işsizlik enflasyon çiftli hanelerde bizleri görmezden gelen bu sistem. İktisat mezunuyum o diploma hiç bir işe yaramıyor artık.

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Ali 1 saat önce

Bize hiç dek gelmiyor bu alımlar nasilsa

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İSİM ÖNEMLİ DEĞİL Kİ....... 1 saat önce

"Alımlar olacak!..." deniyor iyi hoş da hiçbir kurum için şu 35 yaş sınırını çözemediler bir türlü.Şu 35 YAŞ SINIRI KALKSIN ARTIK!...LÜTFEN!......

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Murat 57 dakika önce

Torpillim yokki

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yalnïz adam 47 dakika önce

Bu bir seçim yatırımı vaadi olduğu belli eğer seçim vaadi deyil ise hemen alımları başlatın görelim seçim geçer unutulur.

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dilek 40 dakika önce

önlisansta her bölüm olaun kamuya personel alırken saglıkcıları niye desteklemiyo

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