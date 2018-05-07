Bakan Gül'den 15 Bin Kamu Personeli Alımı Paylaşımı

Bakan Gül'den 15 Bin Kamu Personeli Alımı Açıklaması!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden "15 bin gencimizle adalet teşkilatımızı güçlendireceğiz. Tüm gençlerimize hayırlı olsun." diyerek bir paylaşımda bulundu.

Bakanlığın personel alımıyla ilgili bilgilendirme metninin not olarak paylaşıldığı linkte alımla ilgili "2018 yılı içerisinde yaklaşık 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İstihdamı sağlanacak personeller Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görevlendirilecek. Planlanan istihdam kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alanda alım gerçekleştirilecek." ifadeleri yer aldı.

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