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Bakan Eroğlu'nun Konvoyunda Kaza! 1 Öğrenci ve 2 Polis Yaralandı

Kütahya'da Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konvoyunda görev yapan trafik polislerinin içinde olduğu ekip otosuyla, ortaokul öğrencilerini taşıdığı belirtilen servis minibüsü çarpıştı.

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Bakan Eroğlu'nun Konvoyunda Kaza! 1 Öğrenci ve 2 Polis Yaralandı

Kütahya'da Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konvoyunda görev yapan trafik polislerinin içinde olduğu ekip otosuyla, ortaokul öğrencilerini taşıdığı belirtilen servis minibüsü çarpıştı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:41
Bakan Eroğlu'nun Konvoyunda Kaza! 1 Öğrenci ve 2 Polis Yaralandı

Kütahya'da Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konvoyunda görev yapan trafik polislerinin içinde olduğu ekip otosuyla, ortaokul öğrencilerini taşıdığı belirtilen servis minibüsü çarpıştı.

Kazada 1 öğrenci ile 2 polisin yaralandığı bildiriliyor.  Kaza bugün 16.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Domaniçler Kavşağında meydana geldi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çeşitli açılışlara ve temel atma törenlerine katılmak için Kütahya'ya gittiler. Eroğlu'nun konvoyunda ögrev yapan polis memuru Adnan Ayvazoğlu yönetimindeki otomobil ile ortaokul öğrencilerini taşıyan Hakkı Çavuş idaresindeki servis minibüsü çarpıştılar. Kazada ekip otosu süreücüsü Ayvazoğlu ile aynı araçta bulunan komiser yardımcısı Murat Oflaz ve Minibüsteki bir ortaokul öğrencisi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Veysel EroğluBakan Eroğlu
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