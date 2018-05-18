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Bakan Demircan: Yeni Sistem Ülkemizin Daha Hızlı Kalkınmasını Sağlayacak

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan , Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'nin daha hızlı kalkınacağını söyledi.

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Bakan Demircan: Yeni Sistem Ülkemizin Daha Hızlı Kalkınmasını Sağlayacak

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan , Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'nin daha hızlı kalkınacağını söyledi.

18 Mayıs 2018 Cuma 22:24
Bakan Demircan: Yeni Sistem Ülkemizin Daha Hızlı Kalkınmasını Sağlayacak

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan , Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'nin daha hızlı kalkınacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Demircan, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iftar programına katıldı. Burada konuşan Demircan, gündemdeki meselelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Demircan, "Yeni bir döneme giriyoruz. Aslında bu döneme 2017 Nisan ayında Türkiye'de halkımıza parlamenter sistem, ikide bir darbe üreten vesayetin yeşerdiği bu sistemden çıkıp Cumhurbaşkanlığı sistemine geçelim mi diye sorduk. Milletimiz evet dedi. Erken seçimle milletimizin 2017 yılında aldığı kararı fiiliyata geçirmek uygulamaktır.

Türkiye 24 Haziran'da vereceği bu kararla darbe vesayet tarihini kapatacak, Türkiye güçlü iktidar, güçlü parlamento ve millet iradesi bağımsız yargı dönemine girmiş olacak. Bu da ülkemizin daha hızlı kalkınmasını getirecek. Mevcut sistem bürokratik oligarşiye açık bir sistem. İnanın Türkiye 16 yıllık istikrarlı dönemde, bugün bulunduğu noktadan daha iyi noktaya ulaşacak kalkınmayı sağlayabilirdi. Biliniz ki bu bürokratik oligarşi anlayış Türkiye' geçirdiği 16 yıllık süreç içerisinde kalkınmasına müsaade etmedi. Bu anlayışın yapının düzeltilmesi Türkiye'nin daha hızlı kalkınmasını sağlayacak. Onun için belirsizlik dönemini sonlandırıp millet iradesinin devlet yönetiminde daha etkin olacağı yeni modele geçeceğimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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