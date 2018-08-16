bakan çavuşoğlu ndan trump a jet kovboylu yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaptırım krizi sonrasındaki ilişkiler konusunda, "ABD gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor" açıklaması yaptı.

10. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir gazetecinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı.' şeklindeki açıklamalarını değerlendirir misiniz? sorusuna "ABD, gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor." şeklinde cevap verdi.

Türkiye'nin ABD'ye yönelik hiçbir yanlışının olmadığının altını çizen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, kim olursa olsun herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olduğu zaman yargı sürecinin işleyeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'ye saldıran kişileri desteklemediğine ve terör örgütüne silah vermediğine dikkati çekerek, "Terör örgütüne binlerce tır silah vermek mi dostluğa aykırı, yasal bir sürecin Türkiye'de işlemesi mi?" açıklamalarında bulundu.

ABD'li muhataplarına defalarca yaptırım ve baskının Türkiye'ye işlemeyeceğini söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, dostane ve hukuk çerçevesinde çözüm yaklaşımı olması halinde gerginliğe de gerek olmayacağını belirtti. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Yani ABD'nin bu işlerin bir kovboy filmi olmadığını görmesi lazım. Biz bir kovboy filmi oynamıyoruz ya da çevirmiyoruz. İki büyük ülke ve ilişkileri iyi olması gereken iki büyük ülke ama birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Saygı baskıyla olmaz, saygı yaklaşımla olur."