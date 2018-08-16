Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Jet Kovboylu Yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaptırım krizi sonrasındaki ilişkiler konusunda, "ABD gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor" açıklaması yaptı.

banner396

Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Jet Kovboylu Yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaptırım krizi sonrasındaki ilişkiler konusunda, "ABD gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor" açıklaması yaptı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 23:31
Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Jet Kovboylu Yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaptırım krizi sonrasındaki ilişkiler konusunda, "ABD gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor" açıklaması yaptı.

10. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir gazetecinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı.' şeklindeki açıklamalarını değerlendirir misiniz? sorusuna "ABD, gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor." şeklinde cevap verdi.

Türkiye'nin ABD'ye yönelik hiçbir yanlışının olmadığının altını çizen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, kim olursa olsun herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olduğu zaman yargı sürecinin işleyeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'ye saldıran kişileri desteklemediğine ve terör örgütüne silah vermediğine dikkati çekerek, "Terör örgütüne binlerce tır silah vermek mi dostluğa aykırı, yasal bir sürecin Türkiye'de işlemesi mi?" açıklamalarında bulundu.

ABD'li muhataplarına defalarca yaptırım ve baskının Türkiye'ye işlemeyeceğini söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, dostane ve hukuk çerçevesinde çözüm yaklaşımı olması halinde gerginliğe de gerek olmayacağını belirtti. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Yani ABD'nin bu işlerin bir kovboy filmi olmadığını görmesi lazım. Biz bir kovboy filmi oynamıyoruz ya da çevirmiyoruz. İki büyük ülke ve ilişkileri iyi olması gereken iki büyük ülke ama birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Saygı baskıyla olmaz, saygı yaklaşımla olur."

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.08.2018 23:42
Anahtar Kelimeler:
bakan çavuşoğlu ndan trump a jet kovboylu yanıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit
ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit
Beyaz Saray'dan son dakika Türkiye ve Rahip Brunson açıklaması
Beyaz Saray'dan son dakika Türkiye ve Rahip Brunson açıklaması
Ordu'daki Sel Felaketinin Zarar Bilançosu Belli Oldu!
Ordu'daki Sel Felaketinin Zarar Bilançosu Belli Oldu!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim