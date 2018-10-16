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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Münbiç konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz” ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Münbiç konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz” ifadelerini kullandı.

16 Ekim 2018 Salı 19:52
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yaşanan gelişmeleri ve gelinen son aşamayı değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, “Bugün itibariyle de başkonsolosluğun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir. Amacımız bellidir. Kaşıkçının akıbetini öğrenmek, açıklığa kavuşturmak durumundayız. Ortada bir can var. Soruşturmayı başsavcılık yapacak. Kimleri sorguya alıp ne soracağı başsavcılığın görevi” ifadelerini kullandı.

'SAVSAKLAMA HİSSEDERSEK'

Dışişleri Bakanı, ABD’ye de Münbiç mesajı verdi, “Münbiç konusunda ABD’de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz” ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 16.10.2018 21:46
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