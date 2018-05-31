Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Çavuşoğlu: Teröristleri Bile Hapisten Çıkarmaya Çalışıyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini, terör ve teröriste sonsuz desteklerini sürdüren bazı ülkelerin  ve ana muhalefetin terörü kınamak yerine teröristlerin dahi hapisten çıkması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

banner396

Bakan Çavuşoğlu: Teröristleri Bile Hapisten Çıkarmaya Çalışıyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini, terör ve teröriste sonsuz desteklerini sürdüren bazı ülkelerin  ve ana muhalefetin terörü kınamak yerine teröristlerin dahi hapisten çıkması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 15:57
Bakan Çavuşoğlu: Teröristleri Bile Hapisten Çıkarmaya Çalışıyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini, terör ve teröriste sonsuz desteklerini sürdüren bazı ülkelerin  ve ana muhalefetin terörü kınamak yerine teröristlerin dahi hapisten çıkması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Serik Belediyesi'nce tertip edilen Serik Geniş Katılımlı Toplantısına katılan Çavuşoğlu, burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zamanında kendilerine 'Cumhuriyet Düşmanı' denildiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, "Esas Cumhuriyet düşmanı sizsiniz. Ne yaptınız, Cumhuriyet için? Ancak 'Mustafa Kemal', 'Atatürk' diyerek geçindiniz. Cumhuriyet için hiçbir zaman taş üstüne taş koymadınız. 'Erdoğan'ın projelerini durduracağız' diyorsunuz. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Tıpkı Türkiye'yi kıskanıp da bu projeleri hayata geçirmemizi istemeyenler gibi... Hep yıkmak. Kim yıkar? Teröristler yıkar. Kim yıkmak istedi? PKK, FETÖ. Karşısında kim durdu? Milletimiz durdu. Sonuçta bunların bizim yaptıklarımıza hayali ve rüyası bile yetmez. Bunlar rüyada bile göremezler. Bir şeyi rüyada görmek, hayal etmek için 'Ne yapabilirim, daha iyisini nasıl yapabilirim?' diye düşünmen lazım.Bu millet Çanakkale Savaşı'nı nasıl yaptı. Aç, susuz. Bunları unuttunuz mu? Bu millet özgürlüğü için canını vermeye hazırdır. Bunları bilmiyor musunuz? Sen iki kurdaki dalgalanmalarla bu milleti diz çöktüreceğini mi sanıyorsun? Senin oynadığın bu oyunu milletin göremeyeceğini mi sanıyorsun.

Bizi çaresiz mi zannediyorsun? 16 yıldır dünyada ülkeler bankalar batarken Türk ekonomisini nasıl büyüdüyse, bu zorluklar karşısında da büyümeye devam edecektir. Gene büyüyeceğiz. İhracatımız artıyor. Nisanda geçen yılın aynı oranına göre ihracatımız yüzde 7,8 artmış. Dünyanın her yerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Yaparsa AK Parti yapar, yıkarsa CHP ve diğerleri yıkar. Teröristleri bile hapishaneden çıkartmaya çalışıyorlar. Biz terörle mücadele diyoruz. Bu millet terörden çok çekti. 40 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. Askerimiz, polisimiz, kahramanlarımız her yerde mücadele ederken bazıları, bunlara destek verenleri, bunlara silah taşıyanları, avukatlığını yapanları bunların içinde olanları kurtarmaya çalışıyor. Bir de bunlar da kendisini milliyetçi olarak tanımlıyor. Sizlerin kime hizmet ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Milletimiz de çok iyi biliyor." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya 500 Bin Yabancı İşçi Alacak
Japonya 500 Bin Yabancı İşçi Alacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan UBER Açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan UBER Açıklaması
Flaş Açıklama 'Bunun Geri Dönüşü Yok Mahkum Affı Çıkacak!'
Flaş Açıklama 'Bunun Geri Dönüşü Yok Mahkum Affı Çıkacak!'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim