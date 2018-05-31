Bakan Çavuşoğlu: Teröristleri Bile Hapisten Çıkarmaya Çalışıyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini, terör ve teröriste sonsuz desteklerini sürdüren bazı ülkelerin ve ana muhalefetin terörü kınamak yerine teröristlerin dahi hapisten çıkması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Serik Belediyesi'nce tertip edilen Serik Geniş Katılımlı Toplantısına katılan Çavuşoğlu, burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zamanında kendilerine 'Cumhuriyet Düşmanı' denildiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, "Esas Cumhuriyet düşmanı sizsiniz. Ne yaptınız, Cumhuriyet için? Ancak 'Mustafa Kemal', 'Atatürk' diyerek geçindiniz. Cumhuriyet için hiçbir zaman taş üstüne taş koymadınız. 'Erdoğan'ın projelerini durduracağız' diyorsunuz. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Tıpkı Türkiye'yi kıskanıp da bu projeleri hayata geçirmemizi istemeyenler gibi... Hep yıkmak. Kim yıkar? Teröristler yıkar. Kim yıkmak istedi? PKK, FETÖ. Karşısında kim durdu? Milletimiz durdu. Sonuçta bunların bizim yaptıklarımıza hayali ve rüyası bile yetmez. Bunlar rüyada bile göremezler. Bir şeyi rüyada görmek, hayal etmek için 'Ne yapabilirim, daha iyisini nasıl yapabilirim?' diye düşünmen lazım.Bu millet Çanakkale Savaşı'nı nasıl yaptı. Aç, susuz. Bunları unuttunuz mu? Bu millet özgürlüğü için canını vermeye hazırdır. Bunları bilmiyor musunuz? Sen iki kurdaki dalgalanmalarla bu milleti diz çöktüreceğini mi sanıyorsun? Senin oynadığın bu oyunu milletin göremeyeceğini mi sanıyorsun.

Bizi çaresiz mi zannediyorsun? 16 yıldır dünyada ülkeler bankalar batarken Türk ekonomisini nasıl büyüdüyse, bu zorluklar karşısında da büyümeye devam edecektir. Gene büyüyeceğiz. İhracatımız artıyor. Nisanda geçen yılın aynı oranına göre ihracatımız yüzde 7,8 artmış. Dünyanın her yerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Yaparsa AK Parti yapar, yıkarsa CHP ve diğerleri yıkar. Teröristleri bile hapishaneden çıkartmaya çalışıyorlar. Biz terörle mücadele diyoruz. Bu millet terörden çok çekti. 40 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. Askerimiz, polisimiz, kahramanlarımız her yerde mücadele ederken bazıları, bunlara destek verenleri, bunlara silah taşıyanları, avukatlığını yapanları bunların içinde olanları kurtarmaya çalışıyor. Bir de bunlar da kendisini milliyetçi olarak tanımlıyor. Sizlerin kime hizmet ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Milletimiz de çok iyi biliyor." dedi.