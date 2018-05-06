Bakan Çavuşoğlu Canlı Yayında Açıkladı 'KPSS'yi Kaldırdık, Ama...'

CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığa personel alımlarında KPSS şartının neden kaldırıldığını açıkladı. Yurtdışından çok sayıda iyi dil bilen vatandaşın Bakanlığa KPSS şartı dolayısıyla giremediğini söyleyen Çavuşoğlu, Bakanlığın personel alımı sınavlarının kamudaki en zor sınavlardan biri olduğunu fakat fetullahçı teröristlerin zamanında soruları alarak bakanlığa sızdığını söyledi. Bunun için gerekli önlemlerin alındığını söyleyen Çavuşoğlu, bakanlık personeline de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu : "FETÖ bağlantılı kişilerin çoğu dil bilmiyorlar. Bir örnek vereyim size darbe girişiminden önce başkatiplik sınavı yaptık. Ve 95 kişi girdi, bu 95 kişi içerisinde sadece 5 kişi başkatiplik sınavını geçti. Bizim sınavımız gerçekten zor. KPSS 'yi kaldırdık, ama dil barajı var. Yurtdışında çok iyi okullarda okuyan çocuklarımız var, KPSS'de barajımız çok yüksek, yurt dışındaki çocuklar bu sınavlara giremediği için alamıyoruz. Kompozisyonda 100 soru soruyoruz, ama fetöcüler için kolay çünkü sorular onlara daha önce verilmiş. Bu işleri organize edenler şu an içeride. Başkatiplik sınavında 95 kişi girerse 5 kişi geçer. Bakanlık sınavı zor olduğu için bu böyledir. Bu FETÖ'cülerin atılması iyi oldu. Eleman sayımız tabi azaldı. Normal şartlarda kurumlara bakıyoruz, kişi iş yapıyorsa işleri ona veriyorlar, Devlet memuru olduğun zaman performans düşüyor. Bizim bakanlıkta arkadaşlar 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyorlar, dolayısıyla personelimizden memnunuz." şeklinde konuştu."

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