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Bakan Canikli'den Milli Savunma Füzesi Açıklaması : Detayları Anlatsam Kılıçdaroğlu'nu Unutursunuz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Füze sistemi bora-1'in TSK envanterine girdiğini, Bora-2 için detayların yakında açıklanacağını söyledi.

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Bakan Canikli'den Milli Savunma Füzesi Açıklaması : Detayları Anlatsam Kılıçdaroğlu'nu Unutursunuz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Füze sistemi bora-1'in TSK envanterine girdiğini, Bora-2 için detayların yakında açıklanacağını söyledi.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:03
Bakan Canikli'den Milli Savunma Füzesi Açıklaması : Detayları Anlatsam Kılıçdaroğlu'nu Unutursunuz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 280 km. menzilli yerli füzenin TSK envanterine girdiğini, daha ileri teknoloji ve daha uzun menzile sahip Bora-2 için çalışmaların başladığını söyledi.

Akşam gazetesi'ne konuşan Milli Savunma Bakanı Canikli, Bora-2 milli füze sistemiyle ilgili detayların ilerleyen süreçlerde açıklanacağını söyledi. Akşam ve Akit'de yer alan habere göre Canikli, Bora-2 ile ilgili, "Bora-2 için çalışmalar başlatıldı. Detaylarını anlatsam, Kılıçdaroğlu’nu da, seçimi de unutursunuz. İlerleyen süreçte açıklayacağız." dedi.

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