Bakan Az Önce Duyurdu! Maaşlar ve İkramiyeler Erken Yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilerin maaş ve ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini söyledi. A Haber kanalında bakanlığın çalışmaları ve emekli ikramiyelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sarıeroğlu, 1000 TL'lik emekli ikramiyelerinin Haziran'ın ilk haftasında gerçekleşeceğini bildirdi.

Bakan Sarıeroğlu, "SSK Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız, SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak. Haziran'ın ilk haftasında ödemeye yapacağımızı ifade etmiştik. 15 - 17 Haziran tarihleri arasında Ramazan bayramımız.Bayram öncesinde vatandaşlarımızı daha da rahatlatmak adına, hem emekli maaşlarımızın ödemelerini hem ikramiyelerimiz de bir önceki hafta yapmaya karar verdik.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz.Emekli Sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarımızı da 11 - 12 - 13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

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