Bakan Az Önce Açıkladı! Memurlara da Bayram İkramiyesi Verilecek Mi?

Memurlara Bayram ikramiyesi, işçilere vergi dilimi müjdesi verilecek mi?

Maliye Bakanı NTV'de katıldığı canlı yayında emeklilere yönelik 1000 TL'lik bayram ikramiyesinin bir benzerinin memurlara da verilip verilmeyeceğine yönelik soruyu yanıtladı. Bakan Ağbal :"Tüm toplum kesimlerinin refahını arttırma konusunda gayretimiz oldu. Kamu çalışanlarımız bu refah artışından önemli kazanımlar elde ettiler. Bugün kamu çalışanlarına genel artışlarla, zaman zaman yaptığımız iyileştirmelerle refahını arttırdık. İşçilerimize yönelik de iyileştirmeler yaptık.

TALEPLERİ İNCELİYORUZ, FAKAT HESAP KİTAP BİLMEDEN OLMAZ

Talepleri inceliyoruz, imkanlarımıza bakıyoruz. Emekli aylıklarında artış yaptık doğru, imkanlarımızı zorlayarak yaptık. Biz her işi yaparken onu dengeleyecek çalışmaları yapıyoruz. Bugün emekli aylıklarına yapılacak düzenleme ihtiyaçtır. Bu düzenleme yönetilebilir sınırlar içerisinde. Hesap kitap bilmeden olmaz. Bu işler hesap kitap bilmeden iş yapanlar 90'lı yıllarda ülkeyi ne hale götürdü gördük. 16 yıldır ülkeyi yönetiyor, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz" dedi.