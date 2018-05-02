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Bakan Az Önce Açıkladı! Memurlara da Bayram İkramiyesi Verilecek Mi?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'memurlara da bayramlarda ikramiye verilsin' taleplerini değerlendirdi. Bakan Naci Ağbal'dan son dakika açıklamaları.

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Bakan Az Önce Açıkladı! Memurlara da Bayram İkramiyesi Verilecek Mi?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'memurlara da bayramlarda ikramiye verilsin' taleplerini değerlendirdi. Bakan Naci Ağbal'dan son dakika açıklamaları.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:26
Bakan Az Önce Açıkladı! Memurlara da Bayram İkramiyesi Verilecek Mi?

Memurlara Bayram ikramiyesi, işçilere vergi dilimi müjdesi verilecek mi?

Maliye Bakanı NTV'de katıldığı canlı yayında emeklilere yönelik 1000 TL'lik bayram ikramiyesinin bir benzerinin memurlara da verilip verilmeyeceğine yönelik soruyu yanıtladı. Bakan Ağbal :"Tüm toplum kesimlerinin refahını arttırma konusunda gayretimiz oldu. Kamu çalışanlarımız bu refah artışından önemli kazanımlar elde ettiler. Bugün kamu çalışanlarına genel artışlarla, zaman zaman yaptığımız iyileştirmelerle refahını arttırdık. İşçilerimize yönelik de iyileştirmeler yaptık.

TALEPLERİ İNCELİYORUZ, FAKAT HESAP KİTAP BİLMEDEN OLMAZ

Talepleri inceliyoruz, imkanlarımıza bakıyoruz. Emekli aylıklarında artış yaptık doğru, imkanlarımızı zorlayarak yaptık. Biz her işi yaparken onu dengeleyecek çalışmaları yapıyoruz. Bugün emekli aylıklarına yapılacak düzenleme ihtiyaçtır. Bu düzenleme yönetilebilir sınırlar içerisinde. Hesap kitap bilmeden olmaz. Bu işler hesap kitap bilmeden iş yapanlar 90'lı yıllarda ülkeyi ne hale götürdü gördük. 16 yıldır ülkeyi yönetiyor, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz" dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.05.2018 11:18
Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Naci AğbalMaliye Bakanı
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Nuh 30 dakika önce

Acaba polis memurlarıda varmı bu memur kelimesinin içinde

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