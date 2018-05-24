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Bakan Albayrak : Türkiye'nin Büyüme Hızı Devam Ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin büyüme ve tarihi projeleri hayata geçirme konusundaki kararlılığının sürdüğünü söyledi.

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Bakan Albayrak : Türkiye'nin Büyüme Hızı Devam Ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin büyüme ve tarihi projeleri hayata geçirme konusundaki kararlılığının sürdüğünü söyledi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 13:05
Bakan Albayrak : Türkiye'nin Büyüme Hızı Devam Ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin büyüme ve tarihi projeleri hayata geçirme konusundaki kararlılığının sürdüğünü söyledi.

Türkiye üzerinde karamsar bir algı oluşturma çalışmaları olduğunu söyleyen Albayrak, dünyaya parmak ısırtan yerli ve yabancı yatırımcılarla ortaj projelerin süratle devam edeceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Daha dengeli ve sürdürülebilir büyüme için nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın ekonomiye katılımının daha fazla teşvik edilmesi kesinlikle elzemdir. Artık ekonomik sınırların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Kadınlarımızın özellikle enerji teknolojilerinde ortaya koyacağı her başarı bölgenin enerji teknolojilerinde üretim üssü olma hedefimize, Türkiye'nin üretim üssü olma hedefine çok güçlü bir katkı sağlayacak.

Türkiye, büyümeyi, tarihi projeleri hayata geçirmeyi hız kesmeden sürdürüyor. Birilerinin oluşturmaya çalıştığı karamsar tablolara rağmen Türkiye, başta enerji yatırımları olmak üzere her alanda küresel yatırımları çekmeye, dünyaya parmak ısırtan yerli ve yabancı yatırımcılarla ortaklıklarla birlikte hayata geçirdiği projelerine son sürat devam ediyor.Dün, önemli bir adımını daha geçtiğimiz 5.4 milyar metreküp kapasiteyle dünyanın en büyük doğalgaz depolama tesislerinden biri olacak olan Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi bunun en güzel örneği. Dün, Dünya Bankası tarafından yaklaşık 600 milyon dolarlık projenin son onayı tamamlandı. Üstüne üstlük Asya Yatırım Kalkınma Bankası'ndan da ön onay 600 milyon dolar kabul oldu, son onayı Haziran'da alıyoruz" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

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Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanıEnerji BakanıBerat Albayrak
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