Bakan Albayrak : Nükleer Güç için Temel Atılıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'inde katılacağını söyledi.

Bakan Albayrak, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz. Şimdi, dünyada 450'den fazla, inşaat halinde 55'ten fazla nükleer santral var. İnşallah Türkiye bu temel atma töreniyle 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmak için nükleer güce sahip olarak, bağımsız, kesintisiz enerji, teknolojik anlamda kaynak çeşitliliğiyle birlikte başka bir lige çıkmanın en önemli adımlarından birini atacak." ifadelerini kullandı.

Yerli kömür üretiminde yeni hedefler koyulduğunu söyleyen Albayrak, "Yerli ve milli kaynak diyorsunuz, adam Zonguldak'a gidiyor, ortalığı ayağa kaldırıyor. Eskişehir'de, Trakya'da, Türkiye'nin dört bir tarafında yerli kömürle ilgili eylemlerde teşkilatlarıyla birlikte ayağa kaldırıyor. Bu ne yaman çelişkidir, bu ne akıl tutulmasıdır? Akıl mı var, yok mu artık onu siz sahada görüyorsunuz. Türkiye'de yerli kömür üretimiyle hem dışa bağımlılık, hem cari açık, hem dövizin ülke dışına çıkmaması için bütün bu alanlarda adım atacağız diyoruz. Samimiyetsiz, yalan siyaseti, insanları kandırmaya yönelik siyasetin karşılığını yine seçimde alacaklar. Biz bunları görüp anlatacağız." dedi.

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