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Bakan Akar'dan Libya'nın tehdidine sert yanıt !

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın Türkiye'ye karşı tehdit edici sözlerine karşılık çok sert bir şekilde yanıt verdi. Bakan Akar yapılan saldırıların bedelinin ağır olacağını söyledi.

Bakan Akar'dan Libya'nın tehdidine sert yanıt !

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın Türkiye'ye karşı tehdit edici sözlerine karşılık çok sert bir şekilde yanıt verdi. Bakan Akar yapılan saldırıların bedelinin ağır olacağını söyledi.

30 Haziran 2019 Pazar 16:38
Bakan Akar'dan Libya'nın tehdidine sert yanıt !

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir." dedi.     

Akar, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen  G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç değerlendirmesi sırasında AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.     

Libya'da Trablus'a gerçekleştirdikleri saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentinin kontrolünü kaybeden Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari'nin, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit ettiği hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Bakan Akar,  Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya’daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini vurguladı.     

Birleşmiş Milletler tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:     

"Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir."   

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.06.2019 16:40
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bakan akar dan libya nın tehdidine sert yanıt
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