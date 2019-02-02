Bakan Akar'dan Komandolara Talimat!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Irak sınırının sıfır noktasında komandolarla buluştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı devam ettiriyoruz. Teröristlerin ve terör destekçilerinin hiçbir kurtuluş imkanı yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Dündar ile dün akşam saatlerinde Şırnak'a gitti. Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Mehmet Aktaş, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, buradan Silopi'ye geçti. Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, harekat merkezinde brifing aldı, bölgedeki birliklerin komutanlarına talimat verdi. Bakan Akar ve Orgeneral Dündar sınırın sıfır noktasında komandolarla da bir araya geldi.